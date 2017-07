Secondo me non e' solo l'altezza ponderale a far si che sia agibile e il sospetto viene per la definizione di ambienti.

Detto questo un tecnico di fiducia può in tempi brevi verificare la documentazione e sciogliere la riserva. Hai parlato della parte contrattuale? Devi avere tutto chiaro progetto approvato e copia licenza edilizia. Trattandosi di casa in costruzione rientri nelle tutele. Quindi preliminare come previsto dalla norma che andrà registrato e rilascio della polizza a garanzia dei pagamenti che effettuerai entro la data del rogito. Capitolato lavori ben chiaro ecc ecc ecc.

