Buongiorno a tutti, sto acquistando un appartamento, sul compromesso è stato concordato un prezzo e la banca ci ha concesso 80% di quel prezzo...anzi un pò meno dell'80%. Causa ritardo consegna dell'appartamento, in quanto in costruzione, un ritardo di consegna di 6 mesi, il costruttore ci ha fatto uno sconto di 20.000 euro, che inserirà nell'atto di vendita, con una clausola penale a suo carico. Ora buon per noi ma devo avvertire la banca? A noi fa comodo così...anche perché altrimenti ci abbasserebbero il mutuo...credo...Oppure ormai ci è stato concesso per quella somma? E comunque l'atto ancora non lo firmo, dovrei farlo presente alla banca?

