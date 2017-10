Salve ragazzi!Mi scuso in anticipo se ho sbagliato a postare la discussione in questa sezione, tuttavia, mancando una sezione apposita all'argomento, mi è sembrata la più indicata!Detto ciò, senza troppi preamboli, volevo chiedervi se qualcuno di voi può aiutarmi a capire la professione di property manager, o meglio, dove posso informarmi in modo dettagliato su tutto ciò concerne questa professione?Ad esempio, che tipo di contratti stipulare tra PM e proprietario?Quali sono le proposte commerciali che un PM fa al proprietario di casa?Quali mediamente le provvigioni?Per quanto riguarda le responsabilità?Ho cercato su internet ma ho trovato ben poco e il tutto molto frammentato e confuso.Qualcuno di voi svolge già questa professione? Potete aiutarmi?Grazie mille a chi deciderà di dedicarmi un po del suo tempo!Valerio.