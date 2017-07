Buongiorno a tutti



Sono Francesco e volevo parlare del mio problema .



Ho fatto una proposta d acquisto tramite agenzia con rogito a settembre dando un anticipo di 10.000 euro.

L agente immobiliare ci dice che la proposta d acquisto ha validità sempre di almeno 14 giorni......

Dopo una settimana ci chiama L agente immobiliare che il venditore non riesce a farci rogitare entro settembre (dopo che lui ci aveva detto che problemi non c'è ne erano) e ci dice che dobbiamo rifare la proposta d acquisto e di non preoccuparci che la casa ce la da...

Allora ritorniamo in agenzia, e rifacciamo la proposta d acquisto con rogito ad ottobre ma questa volta la proposta d acquisto ha validità 7 giorni e non più 14 (bah ma non aveva validità 14 giorni?! )

Passati 5 giorni, questa mattina mi richiama L agenzia e ci ridice che dobbiamo rifare la proposta d acquisto aumentando di nuovo il tempo della proposta d acquisto (rogito ad ottobre va bene)perché il venditore non riesce a dare una risposta entro questi 2 giorni perché ha in ballo in altra proposta d acquisto (mi spiego meglio, deve vendere per comprare casa e pure il venditore sta aspettando che gli rispondono per proposta d acquisto per dare una risposta a noi)e quindi vuole altro tempo..

Io sinceramente son ben stufo perché mi sento un pochino preso in giro.. sarà la mia inesperienza sarà che non ho voglia di aspettare ma chiedo a voi, come devo comportarmi ??



Io gli voglio dare solo questi due giorni e basta dopodiché può ridarmi L assegno e ci fa una pessima figura sia con il venditore che gli ha fatto fare una proposta d aquisto (e se gli dicono si rischierà lui di perdere i soldi) e sia io che non è possibile che devo rifare 3 volte la proposta d acquisto senza trattare il prezzo ma solo per temporeggiare...



Ora chiedo a voi amici privati ma anche agente immobiliari seri, come posso comportarmi? Domani pomeriggio gli dirò le mie intenzioni . Io stavo pensando di dargli una provvigione bassa perché non accetto da un responsabile di agenzia questi errori, e poi so per certo che quando si vende casa, L agenzia ti chiede quando vuoi andare via...



Ditemi la vostra amici grazie

