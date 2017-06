Ciao a tutti . arrivo subito al dunque, vorrei fare una proposta per un appartamento che però e' di proprieta' di 8 eredi (successione gia eseguita). il problema sorge perche' non sono seguito da una agenzia e non so come muovermi. online non ho trovato un fac simile e vorrei chiedere consigli. L'immobile non è abitato e sono in attesa di sapere se la cifra che ho proposto a voce(non vincolante) è congrua oppure no. grazie a tutti

