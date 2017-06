Salve, avrei bisogno del vostro aiuto per un dubbio.

In quanto acquirente di un immobile che andrà ri-accatastato vorrei fare una proposta vincolata al fatto che il suddetto immobile non venga riaccatastato come immobile di lusso.

Tuttavia dato che il riaccatastamento avverrà dopo la proposta vorrei evitare di dover pagare la provvigione all'agenzia immobiliare in sede di proposta. COme mi dovrei comportare per evitare la cosa?

Grazie

Francesco

Clicca per allargare...