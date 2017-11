Giusto il senso, ma concettualmente sbagliato,perché il modulo è equivoco,in caso di contratto condizionato.



L'affare è concluso con l'accettazione, e con la comunicazione al proponente dell'avvenuta accettazione.

La presenza della clausola sospensiva rende il contratto preliminare concluso "non efficace".

Ma la conclusione dell'affare c'è stata,tanto è vero che non sono necessarie altre firme per rendere il contratto efficace,cioè completamente operativo.

E' necessario solo che si verifichi la condizione.



Io,se non sono gia stati firmati i moduli, scriverei chiaramente ( a scanso di equivoci ),che le provvigioni sono dovute solo e se si avvera la condizione.

