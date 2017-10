il problema penso sia dovuto al fatto che la superficie del sottotetto non viene considerata nel calcolo delle percentuali di volume residenziale finchè non diventa pertinenza dell'abitazione.

Se fosse da includerlo nel calcolo a lavori ultimati rientreresti nella percentuale ammessa.

Non saprei se esiste una sentenza o norma che specifichi la pertinenzialità del sottotetto ma a mio parere pur facendo parte della proprietà nell'edificio non è da considerare come superficie ad uso residenziale al momento attuale.

Ti auguro che si trovi sentenza più favorevole.

