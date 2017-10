Per quanto riguarda le spese condominiali io inserisco e faccio approvare a unanimitá in ogni condominio da me amministrato che le spese condominiali non pagate dai condomini morosi per regolamento verranno pagate dagli acquirenti futuri degli immobili. quindi chi compra un immobile gravato da spese condominiali non pagate se ne accolla l'intero importo anche di quelle riportate nei vari consuntivi anno per anno.

