Buonasera,



vorrei comprare una villetta a schiera angolare inserita in un contesto di 6 villette (condominio orizzontale).

La villetta necessita di ritinteggiatura della facciata est (piena di muffe e crepe e ben visibile a tutti gli altri e a chi parcheggia in prossimità del condominio). Il tecnico dice che per fare un bel lavoro sarebbero necessari sui 2500€ + IVA. Della ritinteggiatura della parete beneficerebbe a mio parere tutto il condominio orizzontale (non solo la mia futura casa). Il condominio non ha un amministratore esterno nel senso che si autogestiscono. Mi chiedo se potrei a rigor di legge coinvolgere gli altri condomini nella suddivisione degli oneri (vorrei proporre 50% io e il resto suddiviso tra gli altri 5)



Grazie.

