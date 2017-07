Mi sono dimenticato di scrivere che la proposta di acquisto, comunque non ancora firmata, è irrevocabile per 15gg (termine entro il quale avere la risposta) dalla sua sottoscrizione. Sulla proposta non c'è scritta la penale in caso di "ripensamento" da parte mia, prima che la proposta venga firmata dal venditore.

Clicca per allargare...