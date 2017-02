Ringrazio tutti, in effetti lo so molto bene che non è da farsi.... ma la idea sarebbe solo ritardare nel tempo il rogito, ma ritardare intendo di 4/5 anni..... io vorrei pagare subito, x dare un aiuto al mio compagno che si trova veramente in cattive acque con la sua azienda..... ma non avendo tutti i soldi.... cercavo appunto un modo x non essere poi io schiacciata dalle spese..... e nello stesso tempo X non rimanere in braghe di tela se succedesse qualcosa di imprevisto...... che come ben sappiamo nella vita non manca mai..........io pensavo ad una scrittura privata, magari davanti a un PU o a un notaio, o appunto mi è stata suggerita una procura..... ma per il momento mi sembra tutto molto nebuloso e difficile...... grazie comunque a tutti

