Il fatto che loro siano benestanti e tu no o che loro vivano in casa di proprietà e tu no, nulla importa rispetto all'asse ereditario. Davanti alle legge siete tutti uguali.



I 40.000 che ha il fratello vanno divisi tra tutti voi in parti uguali, come in parti uguali vanno divise le spese che ci sono state per la successione della casa (quella che lui ha presentato con la casa).

Di quella casa tu sei proprietaria di una % identica come i tuoi fratelli, quindi non la puoi occupare, ne puoi occupare solo per la parte di tua proprietà. Forse ti conviene accordarti con i tuoi fratelli per la vendita della tua quota a loro dopo aver effettuato una perizia del valore dell'immobile.

In questo modo continuerai ad essere in affitto ma incasserai la tua quota di spettanza del denaro contante e della casa.

