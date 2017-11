Tu non puoi fare nulla.

Tua nonna potrebbe in teoria vendere l'usufrutto, ma bisogna considerare che è

praticamente impossibile trovare un acquirente per un diritto che, comunque, dura solo finché è in vita l'usufruttuario originario (tua nonna).

Non può vendere l'intera proprietà, che non le appartiene.

Può in alternativa trovare un affittuario per l'immobile, e naturalmente incassare il canone.

Può impedire a tua madre l'accesso nell'immobile.



E' corretto che l'usufruttuario paghi le spese di gestione ordinaria dell'immobile e le relative imposte, mentre la nuda proprietaria (tua madre) è obbligata a pagare le spese straordinarie.

Quindi se ci sono interventi di manutenzione straordinaria da effettuare (realmente ,per poter usare l'immobile, non pretestuose) tua madre sarà obbligata a sostenerne i costi .

Altre possibilità non ne vedo.

