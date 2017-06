Capisco il tuo disagio, ma mi pare di capire che ancor prima di entrare in casa (di iniziare la locazione) sapevi della situazione del garage, anche se probabilmente non ti sei reso conto del disagio che ti avrebbe recato.



Puoi fare intervenire la proprietaria dell'immobile affinchè regoli le cose (come ad esempio pare abbia fatto in merito allo smaltimento dei rifiuti) per quanto riguarda l'utilizzo della corrente.

Potresti pretendere che la formitura della corrente venga "staccata" dal tuo contatore (se è effettivamente così), oppure chiedere un "contributo economico" a fronte di un ipotetico consumo e/o un piccolo sconto sul canone.

Puoi anche ricordare alla tua padrona di casa che un garage va utilizzato per parcheggiare un'auto o simili, ma non come deposito di merci e/o attrezzature.



Per tutto il resto direi che ci puoi fare ben poco.



Se proprio non riesci a sopportare la situazione, dai la disdetta del contratto (con preavviso contrattuale) e trova un'altra abitazione (cosa che comunque comporterà dispendio di tempo, soldi e che non ti garantirà che anche nella nuova abitazione non ci saranno problemi),

Se rispetterai i termini di preavviso per la disdetta del contratto, puoi avere in restituzione il deposito cauzionale.



La provvigione dell'agenzia invece non puoi pretenderla in restituzione in quanto l'hai pagata per un servizio ricevuto.

