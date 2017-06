Ho intenzione di compare un piccolo lotto di terreno composto da due particelle per un totale di circa 140mq.

Dalla visura risulta che parte è FRUTTETO ( 62 mq) con una rendita domenicale di 1,64 € ed Reddito Agrario di 0,84€ mentre l'altra particella è di 87 mq è dalla visura risulta la seguente denominazione AREA FABBRICABILE DEMOLITO.

Poiché il proprietario vuole farmi un prezzo di favore, mi chiedevo se ci fosse un valore minimo oltre il quale potrei avere qualche accertamento in futuro in virtù del fatto che il prezzo non è consono. Premetto che dal certificato urbanistico risulta edificabile.

Che valore mettereste ?

