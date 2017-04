buonasera,

ritengo sia possibile seguire il suggerimento dell'agente immobiliare, ma dei rischi ci sono, quindi occorre stabilire bene alcuni accordi con l'acquirente sia nelle modalità che nei tempi.

Mettendo le cose in chiaro sul contratto preliminare, dettagliando le clausole che si possono inserire inerenti la sanatoria, ritengo che il rischio possa essere calcolato e di conseguenza gestito con l'eventuale acquirente.

Ho scritto un po' generico ma non si può scrivere qui una clausola di preliminare dettagliata se non ci sono gli elementi.

Saluti.

mb

Clicca per allargare...