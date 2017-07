Salve, mio marito ha avuto la casa dove abitiamo ora, in donazione dai suoi genitori nel 2002. La casa è una villa diviso in due, Noi abitiamo sopra e i miei suoceri sul piano terra. Mia suocera è deceduta da qualche mese, e avremo pensato in un futuro, quando mio suocero non ci sarà più, di vendere tutta la casa. Metà dell'appartamento dove vive mio suocero ora sarà anche di mia cognata. ora mio marito ha capito che oltre le 20 anni che dobbiamo aspettare per togliersi dalla donazione, dovrà aspettare altre 10 anni dalla morte dei genitori, per poter vendere la casa senza problemi, e gli acquirenti non avrebbero problemi con mutui etc... E cosi ? cioè se nel 2022 sono passati le 20 anni dobbiamo calcolare altre 10 anni dalla morte dei suoceri ??

