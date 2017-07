Ciao a tutti e complimenti per il forum!

Sto per vendere ad axare il mio immobile e la vendita a loro avverrebbe tramite mia procura a vendere quindi loro mi garantiscono un tot per casa mia. Mi rimborsano le rate del mutuo dalla firma alla vendita della mia per la quale si interessano loro.

Contestualemente ho trovato una loro casa da acquistare con queste modalita:

Acconto 15k poi affiitto con riscatto per due anni e cmq sino alla vendita della mia. Altrimenti risulterebbe come seconda casa.

Poi fra 2.anni o piu posso fare mutuo per la nuova oppure stare in affitti.

Qualcuno ha esperienza con axare?

Grazie

