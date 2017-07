Una soluzione potrebbe essere di stipulare un "accordo tra le parti" , scritto e firmato, ove si stabilisce che essendoci questo errore sulle piante molto vecchie , ed essendo impossibile sanare in altro modo, l'acquirente accetta e si impegna a non rivalersi ne ora ne in futuro sul venditore per la difformità della misura dell'immobile. E il notaio cosa ne dirà di questo?

Clicca per allargare...