Devo sostituire una finestra con una portone e ristrutturare bagno ( piastrelle, pavimento, sanitari, scarichi)

Devo far fare la cila.

Nella cila andra' inserita il cambio della finestra ( lo fara' un fabbro) e la ristrutturazione del bagno ,pero il bagno vorrei acquistare da solo i sanitari e piastrelle e farle montare da un amico ( senza p.IVA) potrei portare in detrazione al50% le spese di acquisto dei materiali del bagno o si puo detrarre solo se l acquisto e la posa in opera viene fatta da professionisti?

Grazie

Per il portone blindato ho fatto alcuni preventivi..alcuni mi applicano l IVA al 10% per l intero importo, altri solo per la posa.

Clicca per allargare...