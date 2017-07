Mi trovo in una situazione particolare in quanto ho acquistato casa e il contatore della luce è staccato,sul display dice fornitura disattiva,ho chiamato l'Acea e mi hanno detto che i precedenti inquilini avevano una frnitura con altra società (Eni) ma è stata staccata per morosità.

Quindi ho chiamato Eni ma non possono fare verifiche se non gli fornisco il codice POD,codice che non riesco in nessun modo a reperire:non ho bollette vecchie,l'agenzia e il venditore non me le hanno sapute fornire,i vecchi inquilini sono irreperibili,e sul contatore ho solo il numero di matricola e il codice N.U.,che a detta loro è inutile....

Ora mi chiedo:come accidenti deve fare uno se non ha questo benedetto codice??

