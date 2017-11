Buongiorno a tutti,



ho identificato una casa di mio interesse in zona brugherio, anni 80 lo stabile,anche se attualmente hanno rifatto il cappotto e il condominio sembra ben messo e sono molto interessato.



Ciò che vi chiedo è:



- che svantaggi o vantaggi che comporta una casa di quella data? unica proprietà e all’ultimo piano e con prezzo di mercato alto, ma trattabile e non conosco la classe energetica



- quali sono i costi di agenzia e anch’essi sono negoziabili?



- stiamo comprando con la mia compagna,io in realtà posseggo già un altro immobile a milano in affitto, e vorrei capire se cointestando questo diverrebbe la mia seconda casa?Quali oneri e spese aggiuntive avrei? ci sono modalità per poter risparmiare essendo in altro comune rispetto alla prima casa di mia proprietà?



grazie in anticipo dei preziosi suggerimenti.

