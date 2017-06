Buongiorno a tutti,

Sono nuovo nel forum e vorrei alcune informazioni riguardo il post aggiudicazione di un'immobile. Mettiamo che ho acquistato un'immobile occupato da una famiglia:

1) come devo comportarmi una volta che ho in mano il decreto di trasferimento?

2) considerando che la famiglia non sia composta da minori o anziani, posso stare "tranquillo" che la casa entro un anno circa verrà liberata?

3) indicativamente qual'é la spesa da sostenere per una procedura che vada avanti per un anno dall'aggiudicazione dell'asta? (Ho indicato volutamente un anno come tempi perché penso e spero che indicativamente siano i tempi massimi per risolvere la questione)



Grazie a tutti in anticipo.

Gabriele

Clicca per allargare...