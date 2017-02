Non è che gli immobili in esclusiva sono a prezzo e bellissimi ma l'esclusiva implica un assoluta fiducia da parte del venditore che si deve fidare del lavoro del AI se sei arrivato ad avere la fiducia di chi ti ha dato l'incarico hai già fatto quasi tutto il lavoro. Nel caso di una proposta più bassa o non consona hai quasi la certezza che con un pò di lavoro porterai a casa l'accettazione. Un mio mentore ora proprietario di più di 200 uffici immobiliari nel nord Italia diceva che un incarico è un assegno circolare e che un buon agente immobiliare sceglie chi lo ha scelto e che per ogni immobile c'è sicuramente un acquirente.

