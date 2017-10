Buongiorno, scusate una semplice domanda.

L'anno scorso un mio amico ha comprato all'asta come prima casa e gli hanno fatto pagare imposta registro 200 + catastale 200 +ipotecaria 200.

mi ha detto che era una cosa provvisoria della legge di bilancio dello stato che valeva fino al 31/12/2016

che voi sappiate è stata prorogata o no?

scusate se non sono tecnico

Grazie a chi saprà aiutarmi

Buona giornata

