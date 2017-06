Buongiorno a tutti! Mi chiamo Cinzia e ho già passato l'esame per il patentino. Non ho ancora aperto la partita IVA (e quindi non un il numero di REA) perchè devo ancora iniziare e vorrei evitare spese finchè non incamero qualche provvigione.

La mia domanda è: al primo "impiego" in una agenzia, normalmente si ottiene anche un rimborso spese (o "fisso", che dir si voglia) o è una pratica estinta? Io dovrei lavorare sull'area di Torino.

Vi sarò grata per ogni informazione (e consiglio).

