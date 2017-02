Buonasera, spero di essere nel posto giusto.

Sto per acquistare casa ma sia il compromesso sia l'atto sono stati rimandati a data da definirsi perché tra i documenti che la proprietaria deve consegnare al notaio manca il certificato di licenza edilizia. L'agenzia immobiliare mi ha proposto di entrare in casa versando un acconto alla proprietaria e ha parlato di acquisto per possesso cioè versare solo una parte di soldi alla proprietaria facendomi dare le chiavi per poter iniziare i lavori, e procedere all'atto e versare il saldo solo quando si avrà il documento mancante. Ora, tutto questo mi suona strano perché io alla fine dei lavori potrei entrare in casa e, secondo l'agenzia, viverci tranquillamente perché la responsabilità è del venditore, ma se questo documento, che deve essere rilasciato dal comune, non arrivasse mai, cosa ci rimetto io come acquirente? E c'è qualcosa che posso chiedere al momento di questo accordo per tutelarmi? Grazie

