Ciao,

volevo fare una proroga di un contratto di locazione tipologia di contratto L1 con il nuovo modello RLI del 19/09/2017 senza cedolare secca.

Ho compilato Quadro A e ho scelto nella sezione II Tipologia di proroga (quadro obbligatorio) il numero 1) si sta prorogando un contratto che era in registro. Cedolare secca il numero 3) Nessun locatore opta per cedolare secca. è giusto? Poi sono andato sul secondo finestrino "Contratto" e qua mi dice che Quadro B e C è obbligatorio. Quando avevo finito di compilare questi sono andato su riepilogo e mi dice che anche il Quadro D cedolare secca è obbligatorio. Ma comè possibile perchè il contratto è senza cedolare secca?

