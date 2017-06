Buongiorno,

Relax mi ha offerto un contratto di tre mesi per permettere ad entrambe le parti di capire se da grande posso e voglio fare l'agente immobiliare. Al momento, essendo totalmente estranea del settore, il periodo sarebbe quasi totalmente di formazione e ricoprirei il ruolo di assistente immobiliare. Mi chiedo: previdenzialmente ho qualche obbligo? So che superando i 5000€ di ricavo (magari) avrei l'obbligo di aprire una partita IVA ma non riesco a capire che posizione avrei per l'INPS o altro ente previdenziale. L'agenzia di riferimento mi ha più volte detto che non ho alcun obbligo contributivo essendo una libera professione.

Vi ringrazio per il vostro aiuto

