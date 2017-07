No, non ho ricevuto nessuna comunicazione in questo anno. Oggi quando mi è stata depositata la notifica giudiziaria, ho contattato prima lo studio legale e poi il proprietario chiedendo spiegazioni, mi ha risposto che se desidero possiamo fissare la data del rogito(lui è ancora disponibile alla vendita) oppure chiede la caparra che avevo depositato di 7000 euro.

Io mi ero affidata ad un agenzia e alla loro consuelente creditizia proprio per essere tutelata,visto che io sono completamente ignorante in materia. Mi dicevano di stare tranquilla e io ingenuamente mi fidavo. Comunque si ho le email scambiate con l agenzia dove chiedo informazioni,dove mi viene risposto di attendere tranquilla che stanno pensando a tutto loro e il 23/05 sempre tramite email mi viene comunicato l esito della richiesta del mutuo,invitandomi a inviare in giornata la raccomandata.

