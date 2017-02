Buongiorno,

con la presente vorrei denunciare un comportamento alquanto scorretto e increscioso che l'agenzia immobiliare V************ di via ************** a Milano ha avuto nei confronti mio figlio . Nel mese di settembre 2016 attraverso internet abbiamo visto un bilocale che poteva interessare a mio figlio in acquisto. Ci siamo rivolti all'agenzia immobiliare v********** la quale aveva il mandato dalla proprietari per la vendita dell' immobile sito in via ********************** a Milano.

La richiesta era di 138000,00 euro, mio figlio ha fatto una proposta di 115000,00 e si è arrivati ad un accordo di 120000,00. La proposta fatta da mio figlio era vincolata all'erogazione del mutuo e la proprietaria ha accettato e firmato tale proposta. In associazione alla proposta mio figlio ha allegato un assegno intestato alla proprietà di 5000,00 euro.

Alla firma della proposta di acquisto da parte della proprietaria , l'agenzia immobiliare V******** ha consegnato alla stessa l'assegno di 5000,00 euro.

Premetto che alla firma mancava la valutazione energetica e la piantina catastale non corrispondeva allo stato di fatto dell'appartamento (la proprietaria aveva abbattuto un muro abusivamente). Dopo una settimana dall'accettazione della proposta la proprietaria ha deciso di non vendere più l'appartamento e di non restituire neanche i 5000,00 incassati. L'Agenzia V********** non ha fatto nulla per cercare di farsi restituire tale importo trattenuto dalla proprietaria senza alcun motivo. Ora a distanza di circa 3 mesi stiamo facendo causa alla proprietaria senza avere la certezza di recuperare tale somma. Morale: mio figlio, un ragazzo di 28 anni ha perso 5000,00 euro e l'agenzia immobiliare V********* è uscita da questa incresciosa storia senza nessun esborso economico, senza farsi più sentire e continuando la sua attività come se nulla fosse accaduto.

Ma è possibile che questo possa accadere? Allora un acquirente perchè si dovrebbe rivolgere ad un'agenzia se poi comunque è solo e unicamente lui a doverci rimettere economicamente?.

Potete darmi la vostra opinione in merito?

Clicca per allargare...