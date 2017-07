Ovviamente il fratello o anche una terza persona può rappresentare il proprietario dell'immobile, alla firma del preliminare.

Tuttavia è altamente consigliato per non dire obbligatorio che chi firmerà il preliminare in vece del proprietario, lo facesse avendo una procura legale specifica.



In alternativa il proprietari potrebbe venire di persona a firmare il preliminare; in fondo la Germania non è in capo al mondo!



Fossi in te, eviterei di consegnare assegni se non direttamente al proprietario dell'immobile e/o a chi può esibire una procura legale.

