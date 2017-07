Sicuramente si dato che l'accatastamento ultimo è del 1999 , (a meno che non esista un progetto originario che riporti il balcone e la dimenticanza è solo nell'accatastamento)



quello che fà fede è la planimetria d'impianto del 39, sempre che non esista una documentazione attestante che nel 41 la ristrutturazione prevedeva anche la realizzazione del balcone.







In base a quale documentazione ha rilasciato tale dichiarazione?

Clicca per allargare...