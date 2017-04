Buon dì, ad inizio febbraio ho dato il mandato di rifacimento di un bagno ad un impresario, e deve ancora finirlo, oggi per una cosa domani per altra mi tiene in ballo, due volte ad acconti ricevuti è sparito per giorni, una volta per 5 gg ed un altra per otto gg, s'impegna a venire e poi con una scusa qualunque non viene, l'idraulico ha lavorato male, ha posizionato tubi di allaccio e di scarico dei vari sanitari senza rispettare le varie schede tecniche, la braga del water così a ridosso del muro che non si poteva posizionarlo. Ora l'impresario per continuare i lavori continua a chiedermi acconti su acconti senza mai arrivare ad un termine, ha già incassato oltre l'80% del dovuto, minaccia di non portarmi i sanitari se non gli verso un altro acconto, ho il cassone delle macerie qui depositato in cortile da oltre due mesi, tra l'altro all'interno vi è stato versato di tutto, ferro plastica, anche i piatti di plastica delle sue pausa pranzo e non vuole farlo portare via, ho l'impressione che mi chiederà altri soldi per farlo rimuovere . Ieri mi annuncia che stamani per le ore11/12,00 veniva col piastrellista, stamani alle 7,30 mi avverte che viene nel primo pomeriggio e a quest'ora non si vede, non mi risponde al telefono, la settimana scorsa ho minacciato di andare per via legali, e lui nuovamente ha interrotto il lavoro in attesa della lettera dell'avvocato, che in seguito, mi sono impegnato a non fargli giungere.

Non so come convincerlo a chiudermi questo bagno.

Posso fare qualche azione sui suoi attrezzi di lavoro?

Che so dirgli che se non termina mi vedrò costretto ad ad usarli per risarcirmi in parte del danno?

Dato che ha le chiavi dell'alloggio, posso cambiarla la serratura?

Tra l'altro è un alloggio che devo affittare per cui ho anche il danno del mancato affitto.

Veramente questa persona è molto permalosa, non so come trattare con lui, usa la mia buona educazione come debolezza, se provo ad essere duro dice che mi comporto male.

Vorrei mandarlo via ma questo mi costerebbe altri 2.000 euri, tra piastrellista sanitari ed idraulico, oltre il cassone che credo che ad oggi possa costare intorno agli 800,00 euri a cuasa delle varie macerie depositate.

Non so che fare

