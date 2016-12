Ciao, fai testamento:

a) olografo, cioè scritto di tuo pugno rispettando i canoni del testamento

b) dal notaio

c) dal notaio in presenza di testimoni.



Ti faccio presente però che se l'immobile A vale 100 e il B 50. Il figlio a cui destini l'immobile B potrà chiamare in causa A per essere liquidato di 25.



Se per ipotesi la somma del patrimonio è 150 potrai nel testamento in cui si dice che il figlio A prende la sua quota + la "Quota Disponibile" quindi non 1/2 ma 2/3 = 100.

Mentre il figlio B prende 1/3 pari a 50. Come vedi le quote sono così giuste stabilite il figlio B non potrà pretendere da A nulla.



Consultati con un notaio a riguardo.... a cui specificherai il dettaglio della tua situazione che ti dirà come procedere e quali formule utilizzare.

