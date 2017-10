Se il genitore è ancora in vita ,la rinuncia alla sua eredità da parte del figlio che ha la casa dello zio non ha alcun valore.

Non si può rinunciare in anticipo all’eredità di persona ancora in vita.





Quindi è stata donata la nuda proprietà da parte del padre?



si







Non è chiaro come è stata gestita la situazione,poiché mi pare che mescolare un’eredità già ricevuta dallo zio con la futura eredità del padre sia stata una scelta

originale,anche se comprensibile a livello di sistemazione famigliare.

Servono elementi in più per dire qualcosa di utile:

Come è stata passata la metà casa dello zio al fratello?

con atto notarile

Il padre ha donato la nuda proprietà?

si

C’è stato anche passaggio di denaro?

