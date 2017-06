Ho da poco acquistato un appartamento ad un prezzo direi congruo in base alla perizia espressa dall'agenzia incaricata dalla banca per il mutuo.



Ora mi trovo nella condizione, non urgente, di doverlo rivendere per sopravvenuti imprevisti.



Quando mi fu presentato, l'appartamento appariva ottimo sotto il contesto tecnico strutturale, ma presentava male in quanto la famiglia di anziani che lo abitava aveva inserito arredi vintage, mobili scuri e pesanti, tinte alle pareti molto retrò....il giardino e il terrazzo a dir poco trascurati,...il locale di sgombero adibile a taverna un vero giaciglio....



Ora, tolto tutto questo "marciume", avrei intenzione di donargli nuova luce mediante arredi e componenti più leggeri e contemporanei.

Tutto mobilio che, in caso di acquisto, potrei liberare velocemente e rendere l'immobile quasi libero da subito.



Dite che potrei "lucrare" sul prezzo da me pagato, almeno un 15% in più con questo sistema?

Giusto per poter rientrare in parte delle spese sostenute per il primo acquisto.



Grazie

Clicca per allargare...