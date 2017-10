Una domanda di strettissima realtà per gli agenti immobiliari:

tenendo conto dell’appena trascorso mese di settembre, in questo scorcio d’autunno come percepite e stimate la salute del mercato immobiliare della vostra zona operativa?



1. In regresso?



2. Piatto?



3. In timida ripresa?



4. Vivace?



5. Effervescente?



6. In crescita impetuosa?



I media parlano di mercato della casa in decisa ripresa, con numeri positivi che stanno entusiasmando gli operatori immobiliari….

Voi mediatori di Immobilio che auscultate ogni giorno il polso della “piazza”, cosa potete autorevolmente e credibilmente attestare?

Siete ancora con i piedi ben piantati per terra o vi preparate di nuovo a camminare a mezzo metro dal suolo?

