Buongiorno a tutti,Ho una domanda da porvi:Mi madre ha un immobile in un comune dove ha la residenza e che e' prima casa, ora per lavoro vive in un'altro comune (casa 99% di mia proprieta' e 1% sua) dove io ho la residenza.Io ho anche acquistato da poco un immobile con mia moglie nello stesso secondo comune 50/50.

Posso dare l'usufrutto gratuito dell'immobile dove lei si trova e quindi non pagare IMU seconda casa ne io ne lei visto che la sua prima casa e' in un altro comune? Oppure come suggerireste voi di configurare il tutto per ottimizzare la tassazione?Grazie in anticipoSaluti