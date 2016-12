ciao a tutti,

Sono nuova sul forum e vorrei avere dei chiarimenti.

Premetto che ho già letto qualche discussione di persone che avevano il mio simile problema ma ancora non mi e del tutto chiaro.

Sono una ragazza di 25 anni con contratto a tempo indeterminato da quasi 3 anni e vorrei comprare da sola un piccolo immobile nella mia città. Ora come tutti ben sanno, noi giovani non pensò avremo mai la possibilità di mettere da parte un bel 20mila per comprare casa quindi dobbiamo appellarci a scorciatoie o mutui 100% mangia persone.

Ho già trovato l immobile con acquisto da privato del prezzo di 90mila ma con valore ben più alto.

I mutui dei 80-% su questa cifra sono molto convenienti ma quando si sale al 100% la rata quasi raddoppia.

Volevo chiedere se fosse legalmente possibile procedere con mutuo e perizia del valore di 120 mila (così da aver circa i 90 mila per la casa) e poi solo al momento del atto dichiarare che come "regalo o augurio" ( dato che conosco il venditore) diminuire il prezzo di acquisto a 90?



Grazie mille per l aiuto

