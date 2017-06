Buongiorno avrei bisogno di un vostro consiglio su come muovermi; a febbraio faccio una proposta di acquisto e preparo tutti i documenti e li consegno all'agenzia e al broker per la richiesta di mutuo.

A metà marzo mi viene detto che per la parte dei nostri redditi il mutuo è ok e di procedere con la disdetta del mio appartamento.

A maggio mi vengono richiesti nuovi doc, fino a che al primo giugno il broker mi comunica che la pratica è dal deliberante.

Poi silenzio a parte loro e mie continue mail per avere notizie, settimana scorsa alla mia ennesima mail il broker mi risponde con una nuova richiesta di doc. Io ormai scocciata ieri telefono direttamente in banca ( anche se loro me l'avevano quasi proibito) e scopro che in data 1/6 la richiesta di mutuo è stata rifiutata. Chiamo il broker che mi dice che non mi aveva detto nulla per non darmi una brutta notizia e stava cercando una soluzione.

Io ora mi trovo che fra 3 mesi sono senza una casa, non so come comportarmi nei confronti del broker e dell'agenzia per capire se decade tutto o meno.

Scusate se mi sono dilungata ma sono disperata

