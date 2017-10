Probabilmente non ci sono statistiche certe sulla percentuale di intermediato da parte degli agenti immobiliari abilitati ed iscritti alle varie CCIAA in relazione all’intera torta del mercato immobiliare.

C’è chi dice il 70% chi molto meno.

Ma, secondo gli Agenti Immobiliari professionistici Immobilio, attraverso un'analisi meramente induttiva e approssimativa fatta a pelle, quanta fetta di mercato sarebbe, invece, "curata" degli abusivi? Consisterebbe in una porzione considerevole oppure in una fetta importante ma minoritaria o invece, ormai, sottilissima?

Quale è la vostra percezione del fenomeno?

Sapeste spiegare le ragioni del suo verdeggiare?

Conoscete qualche abusivo che opera nella vostra zona ?

La paurosa crisi del mercato della casa degli ultimi 10 anni ha fatto “chiudere il negozio” a qualcuno di questi?



Riporto, per completezza, ciò che sorprendentemente ma autorevolmente scrisse sul fenomeno degli abusivi il Custode (che saluto vivamente) su un'altra discussione che avevo aperto sullo stesso argomento il 29 luglio del 2010 :



” Per quel che mi risulta (non citerò la fonte perché non posso), l'intermediato degli agenti immobiliari iscritti alle CCIAA non supera il 43%. Ovviamente del restante 57% solo un 10% pare trattarsi di vendite tra privati senza alcun ausilio. Da cui si può "estrarre" che le compravendite trattate da abusivi "e c'è di tutto dentro, dagli amministratori, ai portieri, agli avvocati, ai non iscritti alla CCIAA che hanno agenzie su strada, sono il 47% del totale. Aggiungo che negli ultimi 10 anni le statistiche più credibili segnano una discesa dell'intermediato "regolare" di quasi 10 punti percentuali. A voi le analisi... “



Secondo voi, è verosimile che il 47% delle compravendite immobiliari sia “curato” da mediatori improvvisati e non autorizzati? Se lo pensate possibile, ritenete che dal 2010 non sia, nel frattempo, cambiato nulla?

Se fosse vero e fosse così, lo troverei drammatico….

