Buongiorno a tutti



avrei bisogno di un consiglio. Ho individuato un immobile da comprare e avevo intenzione di fare una proposta di acquisto fino a quando l'agente immobiliare mi ha detto la proprietaria non prende neanche in considerazione le proposte vincolate all'accettazione del mutuo perché i tempi sono molto lunghi (minimo un mese e mezzo). Ha proseguito dicendo invece che prende in considerazione una proposta vincolata alla delibera della banca se mi rivolgo al mediatore finanziario di fiducia dell'agenzia immobiliare che invece riuscirebbe ad ottenere la delibera in un minor tempo.

Partendo dal presupposto che la fregatura mi sembra proprio dietro l'angolo, chiedo a voi un consiglio.



Grazie a tutti

