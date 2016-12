ciao a tutti,

mi chiamo Elisa e ho un problema con le quote di legittima tra eredi! spero possiate aiutarmi con le vostre esperienze e le vostre professionalità!

una mamma vedova con 3 figli (2 legittimi da matrimonio ed uno naturale da convivenza) vorrebbe evitare che i primi due figli legittimi abbiamo la quota di legittima alla sua morte.

Attualmente lei ha fatto un testamento olografo dove nomina unico erede universale il terzo figlio (quello naturale) ma sa che gli altri 2 hanno la quota di 1/3 per legge e vorrebbe evitarlo.

Esiste un modo per far si che le sue volontà vengano fatte al momento della sua morte?

Grazie a tutti in anticipo per chi vorrà rispondermi.

I figli devono avere i 2/3 dell'asse ereditario ,

non si capisce se il terzo è naturale riconosciuto , adottato o altro.

Avete questo ultimo elemento è importante,

comunque è certo che i due figli legittimi non si

possono diseredare!!✋

