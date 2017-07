ho acquistato casa la settimana scorsa, in un condominio, villetta a schiera.

non c'è l'amministratore, ma un signore che si occupa di raccogliere soldi per la luce ecc.

nel condominio, abitavano famiglie apparentate e amici.

adesso sono cambiati 2/3 condomini.

oggi mi accorgo che si sono topoi che hanno rosicchiato tutti i cavi elettrici nel mio appartamento.nel box contatori anche sono presenti feci di topo.

ci sono altri problemi

come sportello box contatori rotto (pericolo)

canale di scarico esalazioni fogna, chiuso da un nido

ora nessuno gli frga niente...come si può ovviare a sta cosa?nessuno dei vecchi vuole l'amministratore.

se ci sono lavori urgenti da fare come la si risolve?

?nel senso c'è modo per obbligare di nominare un amministratore?

o se questo signore ,con il benestare degli altri si occupa dei soldi ecc... funge anche da responsabile?se io segnalo un problema tramite raccomdandata, lui ha l'obbligo di far qualcosa?

