Mi auguro intanto che gli accordi che avete ottenuto siano già in forma scritta.



Dice bene il cancelliere, se tutti i creditori non sono d'accordo il giudice non può sospendere la procedura.



Evidentemente fino adesso nessuno si è preso la briga di controllare la cosa più importante: il numero dei creditori inseriti nel pignoramento.



(Non è certo il tuo caso che non sei del settore. Ma è per questo che io rabbrividisco quando sento "per fare un saldo e stralcio, ti metti d'accordo con la banca, raggiungi un accordo ed è fatta")



Bisognerebbe capire quanto tempo avete a disposizione, a cominciare dalla prossima data di asta.



Te lo chiedo perché è nell'aria, per il 2018, una nuova rottamazione delle cartelle Agenzia Entrate Riscossione (la ex Equitalia) e magari non so se potreste tirare fino ad allora e vedere se rientrate e riuscite a risparmiare un po'.



Oppure, sempre lato AER, ci sono altre vie che non è possibile trattare via forum, devi sentire un fiscalista esperto sull'argomento: come tu stesso intuisci non è detto che tutto l'importo si trasferisca agli eredi. Ma sono calcoli laboriosi, non puoi fare da solo.



Ti auguro di risolvere al meglio.

