Buongiorno, mi hanno informata che per le compravendite vere tra padre e figlio ci sono delle agevolazioni, ovvero pagare l’appartamento a un prezzo inferiore visto che, essendo erede, si è già in possesso dell’immobile, e che il prezzo dell’immobile viene calcolato da una perizia e non da una valutazione di mercato. Sapete se è vero e in caso come si procede?

Grazie

Clicca per allargare...