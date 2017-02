buongiorno a voi,

ho richiesto un estratto di mappa per identificare una proprietà in collina presentando foglio e mappale....

col documento ricevuto ho difficoltà ad individuare la posizione.....non disponendo della mappa dell'intera area comunale.

Ho provato ad inserire le coordinate indicate nell'estratto di mappa ma mi ritrovo in Boemia....

ho chiesto ad un paio di tecnici di mia conoscenza ma non mi hanno saputo dare indicazioni

sapete se le coordinate indicate sull'estratto di mappa sono utilizzabili? ....e come?



un ringraziamento anticipato

