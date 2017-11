Buongiorno,

sto valutando l'acquisto di un immobile che ha subito un importante intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica nel 2014 per il quale il venditore non ha usufruito dei benefici fiscali in quanto privo di reddito ma "dichiara" di aver adempiuto a tutte le procedure del caso.

Sono pertanto a richiedere se, in caso di acquisto dell'immobile, posso usufruire dei suddetti benefici, in quale misura e quale documentazione dovrei richiedere al venditore per ottenere il suddetto diritto?

Grazie in anticipo a tutti!

